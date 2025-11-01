به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان در مراسم صبحگاه مشترک که در ناحیه مقاومت بسیج آبادان برگزار شد گفت: در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره ۴۰۰ شهید دانش‌آموز این شهرستان از گروه‌های فعال بسیج دانش‌آموزی تجلیل شد.

سرهنگ پاسدار علیرضا ایمانی با گرامیداشت جانفشانی‌های شهدای دانش آموز شهرستان آبادان افزود: این برنامه در راستای تقویت ارتباط میان دانش‌آموزان، معلمان و فرهنگیان و با همکاری سازمان بسیج دانش‌آموزی برگزار شد.

مراسم صبحگاه مشترک دانش آموزی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در آغاز هفته بسیج دانش‌آموزی بود.