مناسبت گرامیداشت هفته بسیج دانشآموزی، مراسم صبحگاه مشترک با حضور دانشآموزان شهرستان آبادان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان در مراسم صبحگاه مشترک که در ناحیه مقاومت بسیج آبادان برگزار شد گفت: در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره ۴۰۰ شهید دانشآموز این شهرستان از گروههای فعال بسیج دانشآموزی تجلیل شد.
سرهنگ پاسدار علیرضا ایمانی با گرامیداشت جانفشانیهای شهدای دانش آموز شهرستان آبادان افزود: این برنامه در راستای تقویت ارتباط میان دانشآموزان، معلمان و فرهنگیان و با همکاری سازمان بسیج دانشآموزی برگزار شد.
مراسم صبحگاه مشترک دانش آموزی از جمله برنامههای پیشبینیشده در آغاز هفته بسیج دانشآموزی بود.