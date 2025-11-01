به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، فرمانده انتظامی نیشابور گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف پاسخگویی به مطالبات شهروندان در خصوص برخورد با خودرو‌های دارای تخلفات حادثه ساز، هنجارشکن و برهم زنندگان آرامش روحی و روانی در این شهرستان اجرا شد.

سرهنگ حسین احمدی افزود: در این طرح پس از هماهنگی‌ های قانونی و کسب دستور قضایی توسط پلیس راهور شهرستان در محدوده بلوار فضل، جمهوری تعداد ۱۰ دستگاه خودرو به دلیل سلب آسایش و حرکات مخاطره انگیز غیر متعارف توقیف شد.

وی ادامه داد: کسب رضایت مندی عمومی همواره در دستور کار قرار داشته است و پلیس در این مسیر از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهد کرد، ضمن اینکه امنیت یک نیاز همگانی و تولید آن مستلزم مشارکت مسئولانه همگان است.