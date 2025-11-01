به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، جواد زنگنه بیان کرد: ۵۱ فقره پرونده تخلف از ابتدای امسال تاکنون مربوط به تخریب و تصرف اراضی ملی به مساحت ۵۳ هکتار در این شهرستان ثبت شد.

در راستای احیای اراضی ملی، هشت فقره از یک هکتار اراضی ملی این شهرستان رفع تصرف و در این مدت همچنین خلع ید از ۲۷ فقره از ۳۵ هکتار اراضی ملی این شهرستان انجام شد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ملایر ادامه داد: در بخش حفاظت از عرصه‌های جنگلی نیز ۲ فقره پرونده قاچاق چوب به میزان ۳.۳ مترمکعب و ۲ فقره پرونده قطع درخت به تعداد ۲ اصله کشف و ثبت شد.

زنگنه بیان کرد: در مدت یاد شده سه مورد تخلف چرای غیرمجاز دام شامل ۲۳۰ رأس نیز در این مدت توسط یگان حفاظت منابع طبیعی شناسایی و متوقف شد.

وی بر تداوم اقدامات قاطع و نظارت مستمر برای صیانت از انفال عمومی تأکید کرد و گفت: در این مدت هزار و ۳۰۰ مترمربع از اراضی ملی پلاک بهاره ملایر از فرد متصرف آزاد کرد.