رسانههای ونزوئلایی با استناد به گزارشهای منتشر شده در رسانههای آمریکایی، از طرح دولت دونالد ترامپ برای تجاوز نظامی و بمباران اهدافی در خاک این کشور پرده برداشتند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ این گزارشها که از آمادهسازی برای حمله هوایی ظرف چند روز یا حتی چند ساعت خبر میدهند، به عنوان مرحله جدیدی از جنگ ترکیبی آمریکا علیه دولت قانونی ونزوئلا توصیف شدهاند.
رسانههای ونزوئلا روز جمعه با انتشار گزارشهای فوری، از توطئه جدید و خطرناک کاخ سفید علیه حاکمیت ملی این کشور خبر دادند. به گزارش این رسانهها، دولت دونالد ترامپ در حال برنامهریزی برای انجام حملات هوایی مستقیم به تأسیسات نظامی و زیرساختهای کلیدی در داخل خاک ونزوئلا است.
این افشاگری که ابتدا در رسانههای آمریکایی مانند میامی هرالد و وال استریت ژورنال به نقل از منابع داخلی کاخ سفید منتشر شد به سرعت در رسانههای کاراکاس بازتاب یافت و به عنوان سندی دیگر از نیات تجاوزکارانه "امپریالیسم آمریکا" مورد تحلیل قرار گرفت.
بر اساس این گزارشها، حمله احتمالی تحت بهانه مبارزه با کارتل خورشید صورت میگیرد؛ اتهامی بیاساس که واشنگتن برای مشروعیتزدایی از دولت قانونی نیکلاس مادورو مطرح کرده است.
هدف این حملات، از بین بردن سران و فرماندهان این سازمان ادعایی و همچنین حمله به بنادر و فرودگاههای تحت کنترل ارتش عنوان شده است.
رسانههای ونزوئلایی ضمن اشاره به اینکه منابع آمریکایی از تأیید هدف قرار گرفتن مستقیم رئیسجمهور مادورو خودداری کردهاند، این سکوت را معنادار دانسته و آن را بخشی از جنگ روانی علیه ملت و دولت ونزوئلا تلقی کردند، نکته قابل توجه آن است که دونالد ترامپ در واکنشی کوتاه و فریبکارانه، در پاسخ به سوالی درباره این طرح، آن را تکذیب کرده است و رسانههای ونزوئلایی این انکار را فاقد اعتبار دانسته و آن را با رویه همیشگی مقامات آمریکایی در تکذیب عملیات مخفی و غیرقانونی خود مقایسه کردهاند.
این طرح تجاوزکارانه، تنها چند روز پس از افشای نقشه ربودن رئیسجمهور مادورو توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس مطرح میشود که نشاندهنده استیصال دولت ترامپ و توسل آن به گزینههای نظامی مستقیم پس از شکست در جنگ اقتصادی و سیاسی است.