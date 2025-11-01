پخش زنده
امروز: -
۷۰۰ مترمربع فرش به همت بانوان مومن خراسان جنوبی برای توسعه و بازسازی عتبات عالیات بافته و اهدا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما اعلام کرد: بانوان استان ۷۰۰ مترمربع فرش دستباف به ارزش ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در سال جاری تولید کردند.
جوینده افزود: هزینه فروش این فرش ها، صرف طرحهای توسعه و بازسازی عتبات عالیات خواهد شد.
به گفته وی این فرشها در انواع مختلف از یک تا ۲۰ متر در ۲۰۰ کارگاه بافته شده است
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان افزود: بیشترین تعداد کارگاههای بافت فرش در مناطق شهری فعالیت دارند.
مردم خراسان جنوبی در نیمه نخست امسال ۱۲ میلیارد تومان باری بازسازی عتبات عالیات اهدا کردند.