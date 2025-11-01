پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست تکاب از اجرای برنامه پایش مستمر معادن فعال این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛محمدرضا صادقیان گفت: با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، نظارتهای سرزده و دورهای بر فعالیت معادن گرانیت، تراورتن، لاشهسنگ، شن و ماسه و پلیمتال در حال انجام است.
وی افزود: در این پایشها رعایت الزامات قانونی از جمله مدیریت پسابها، جلوگیری از رهاسازی باطله در بستر رودخانهها، کنترل گرد و غبار، تثبیت جادههای دسترسی و بازسازی مناطق برداشتشده مورد ارزیابی قرار میگیرد.
صادقیان با تأکید بر همکاری بهرهبرداران با اداره حفاظت محیط زیست، تصریح کرد: هدف اصلی، پیشگیری از آلودگی و ایجاد تعامل سازنده برای رعایت ضوابط زیستمحیطی است.