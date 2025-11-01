پخش زنده
قهرمانان مسابقات «کمربند طلایی» کونگفو استان همدان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در ادامه رقابتهای هفته گذشته به میزبانی شهرستان اسدآباد، هفته دوم مسابقات مبارزات نیمهآزاد کمربند طلایی قهرمانی هیأت کونگفو و هنرهای رزمی استان همدان در بخش آقایان و استایل «مایانا» در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان در مجموعه «خانه کونگفو» شهر همدان برگزار شد.
در این رقابتها ورزشکاران برتر از ۱۳ تیم شامل همدان الف، همدان ب، همدان ج، ملایر الف (منگاوی)، ملایر ب، نهاوند الف (فیروزان)، نهاوند ب، فیروزان، کبودرآهنگ الف، کبودرآهنگ ب (کوریجان)، کبودرآهنگ ج، اسدآباد و فامنین در مرحله یکچهارم نهایی و فینال به مصاف یکدیگر رفتند.
این مسابقات به مناسبت هفته تربیتبدنی و ورزش و در گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲روزه و یاد و خاطرهی معلم فداکار و مربی کونگفو، زندهیاد مهدی رستگاری برگزار شد.
در پایان رقابتها، قهرمانان اوزان مختلف معرفی شدند که نتایج نفرات اول به شرح زیر است:
نفرات اول رده نونهالان
آراد اصلانی، مهدی گرجی، آریا جعفری، محمدحسام ترکمان، پارسا ترکمان، کیارش جنتی، محمدطاها اسمعیلی، محمدقاسم نوری، محمدمهدی یونسی، امیرحسین صفرخانی و سیدبهنام جعفری.
نفرات اول رده نوجوانان
محمدپارسا محمدی، محمد ورمزیار، امیرحسین علیزمانی، مجید احمدی، ایلیا معصومی، امیرعلی خزایی، محمدرضا خزایی، پرهام مهشیدفر، محمدحسین کرمی، مهدیار رحیمی و امیرحسین قیاسی.
در بخش تیمی نیز، تیم ملایر الف عنوان قهرمانی، تیم کبودراهنگ ب مقام نایبقهرمانی و تیم همدان الف جایگاه سوم را کسب کردند. همچنین کاپ اخلاق این دوره از رقابتها به تیم اسدآباد اهدا شد.
در مراسم اختتامیه این رویداد که با حضور مسئولان هیأت، معاونت ادارهکل ورزش و جوانان استان، بسیج ورزشکاران و خانواده زندهیاد مهدی رستگاری برگزار شد، از بانوان مدالآور کمیته فول کونگفو در مسابقات کشوری مشهد نیز تجلیل به عمل آمد و کمربند طلایی افتخاری به خانواده مرحوم رستگاری اهدا شد.