پخش زنده
امروز: -
پیش بینی میشود بیش از ٤٠ تن سنجد امسال در آذربایجانغربی برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: همزمان با آغاز فصل پاییز، برداشت سنجد در استان آغاز شده و پیش بینی میشود امسال بیش از ۴۰ تن سنجد از سطح حدود ۱۷ هکتار از باغهای استان برداشت شود.
حکمت جعفری افزود: درخت سنجد در باغها و حاشیه زمینهای زراعی به عنوان بادشکن کشت میشود و میوه آن به علت فواید فراوان درمانی، خواهان زیادی دارد.
جعفری، با بیان اینکه درخت سنجد در برابر شوری خاک و کم آبی بسیاز مقاوم است، اظهار کرد: عملکرد تولید این میوه در هرهکتار دو تن است.
وی اظهارکرد: میوه سنجد در چهار نوع عنابی، پائیزی و سفید و سیاه در استان کشت میشود و برداشت آن از اوایل نیمه دوم شهریور ماه آغاز شده و تا پایان مهر ماه ادامه مییابد.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: سنجد به عنوان یک میوه دارویی مؤثر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، به ویژه استفاده از آرد آن بدون جدا کردن پوست و هسته در درمان لثه و دندان، آرتروز، پوکی استخوان، جلوگیری از خون ریزی داخلی معده، دردهای روماتیسمی و مفصلی، درمان اسهال در کودکان و افزایش هوش نقش بسزایی دارد و امروزه از آن در صنعت تولید لوازم آرایشی هم استفاه میشود.