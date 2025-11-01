تیم ملی فوتسال ایران به همراه کادر پزشکی بامداد امروز با استقبال کادر سرپرستی بازی‌ها وارد ریاض شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتسال ایران به منظور حضور در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، به عنوان اولین گروه ورزشی در کنار کادرپزشکی و با استقبال کادر سرپرستی وارد ریاض محل برگزاری این دوره از بازی‌ها شد.

تیم ملی فوتسال در این دوره از بازی‌ها به عنوان سرگروه گروه دوم با تیم‌های مراکش، افغانستان و تاجیکستان همگروه است و در اولین دیدار روز سه شنبه ۱۳ آبان به مصاف مراکش مدعی‌ترین حریف خود در این دوره از بازی‌های می‌رود.

ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از ۱۶ تا ۳۰ آبان ماه به میزبانی شهر ریاض عربستان برگزار می‌شود.