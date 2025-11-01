به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۰ آبان را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین رسانه‌های فرانسه

ب اف‌ام

- پیام ناخوشایند برای روسیه: آمریکا حضور نظامی در اروپا را کاهش می‌دهد ولی بخشی از این کاهش را با پهپاد‌ها جایگزین خواهد کرد.

لوفیگارو

- وزیر دفاع بلژیک گفت: اگر به ناتو حمله شود مسکو را از روی نقشه خط می‌زنیم. این موضع گیری با انتقاداتی رو‌به‌رو شده است.

لزاکو

- رشد اقتصادی فرانسه در سه ماهه سوم سال جاری میلادی: نیم درصد.

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۰ آبان ۱۴۰۴

مهمترین عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های پاکستان

«اکسپرس نیوز»

- گذرگاه مرزی طورخم برای بازگشت پناهجویان افغان از پاکستان بازگشایی شد.

- وزیر خارجه ایران: آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا تهدیدی برای صلح و ثبات جهانی است.

«جیو نیوز»

- کابینه ۱۳ نفره دولت محلی ایالت خیبرپختونخوا پاکستان تشکیل شد.

- هشدار آلودگی هوا در شهر‌های ایالت پنجاب پاکستان / لاهور همچنان در فهرست آلوده‌ترین شهر‌های جهان قرار دارد.

- رئیس پارلمان پنجاب: مذاکرات با تروریست‌ها به هیچ عنوان راه حل نیست/ گروه‌های افراطی باید تحریم و ممنوع الفعالیت شوند.

- سازمان ملل: اسرائیل همچنان مانع رسیدن کمک‌های انسان دوستانه و امدای به غزه می‌شود.

«دیلی جنگ»

- وزارت خارجه پاکستان: خواستار صلح و امنیت در منطقه هستیم، اما حاکمیت و تمامیت ارضی خط قرمز ماست.

- سرویس اینترنت در شهر کویته پاکستان به دلایل امنیتی از کار افتاد.

- ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه: ۳ فلسطینی به شهادت رسیدند.

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۰ آبان ۱۴۰۴

مهمترین عناوین روزنامه‌های روسیه‌

«نیزاویسیمایا گازیتا»

⁃ مفتی چچن در پاسخ به انتقاد خاخام یهودی از سخنان او درباره «دشمنان خدا» واکنش نشان داد: آدم‌کش‌ها دشمن خدا هستند.

⁃ یک پهپاد فعالیت فرودگاه برلین را مختل کرد.

⁃ فایننشال تایمز گزارش داد: آمریکا از مذاکرات لاوروف و روبیو شگفت‌زده شده است.

⁃ اداره اطلاعات مالی توضیح داد: چرا بانک مرکزی کنترل ارزی بر غیرمقیم‌ها را تشدید کرده است.

«راسیسکایا گازیتا»

⁃ به گزارش سی‌ان‌ان، پنتاگون ارسال موشک‌های کروز «تاماهاوک» به اوکراین را تأیید کرده است.

- روزنامه وال‌استریت ژورنال نوشت: بی‌احتیاطی و شتاب سارقان لوور موجب دستگیری آنها شد.

⁃ واشنگتن پست: آمریکا نقض حقوق بشر توسط اسرائیل در غزه را تأیید کرده است.

⁃ آتلانتیک فاش کرد وزرای آمریکایی پس از مرگ کرک در پایگاه‌های نظامی زندگی می‌کنند.

«کامرسانت»

⁃ ترامپ درخواست اوربان برای مستثنا کردن مجارستان از تحریم‌های ضد روسیه را رد کرد.

⁃ به نوشته واشنگتن پست، تحت فشار ایالات متحده، ونزوئلا برای دریافت کمک به روسیه، چین و ایران روی آورده است.

⁃ شی جین‌پینگ: چین آماده است تمام کالا‌های وارداتی از کشور‌های آفریقایی را از عوارض گمرکی معاف کند.

⁃ ونس: گاهی باید زرادخانه هسته‌ای را آزمایش کرد تا مطمئن شد که به درستی کار می‌کند.

«ایزوستیا»

⁃ حمله چهارمین پهپاد در مسیر پرواز به سوی مسکو دفع شد.

- دادگاه مونیخ سه «آلمانی روس‌تبار» را به جرم جاسوسی به نفع فدراسیون روسیه مجرم شناخت

- پوتین دستور داد تا عبور رسانه‌های خارجی به مناطق تحت محاصره نیرو‌های اوکراینی تضمین شود.

- رئیس محلس دومای دولتی: غرب به‌خاطر «پوسایدون» ناچار خواهد شد با تعظیم به سوی پوتین برود.

«ار-ب-کا»

⁃ پنتاگون آماده ارسال موشک‌های «تاماهاوک» به اوکراین است؛ تصمیم نهایی با ترامپ است.

⁃ ترامپ اعلام کرد ایالات متحده قصد حمله به خاک ونزوئلا را ندارد.

⁃ تلفات نیرو‌های مسلح اوکراین طی یک شبانه‌روز در منطقه عملیات ویژه، یک‌هزار و ۴۸۵ نظامی اعلام شد.

⁃ منابع وزارت دفاع: واحد‌های ارتش سوریه آموزش نظامی خود را در ترکیه آغاز کرده‌اند.

⁃ در روسیه محدودیت‌هایی برای ثبت‌نام در تلگرام و واتساپ آغاز شده است.

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۰ آبان ۱۴۰۴

مهمترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

حریت

- مجازات سنگین برای عوامل آتش سوزی هتل کارتال کایا

- انتقاد شدید اردوغان از سکوت سازمان ملل در قبال نقض آتش بس اسرائیل در غزه

صباح

- مجازات درس عبرت برای عوامل آتش سوزی هتل کارتال کایا

- اردوغان: اسرائیل خود خود ظالم است

- افشای اسناد محرمانه غزه در کاخ سفید

نفس

- ۲.۵ میلیون خانوار از دریافت یارانه برق محروم می‌شوند

- خط فقر چهار برابر حداقل دستمزد شد

سوزجو

- مناقشه لفظی در کمیسیون مجلس بر سر اوجالان

- خط فقر ۹۲ هزار لیر؛ خط گرسنگی ۲۸ هزار لیر

- وزیر گردشگری حساب آتش سوزی ختل کارتال کایا را نداد

جمهوریت

- عدالت در فاجعه آتش سوزی هتل کارتال کایا

- خط گرسنگی ۲۸ هزار و ۴۱۲ لیر؛ خط فقر ۹۲ هزار و ۴۵۷ لیر شد

تورک گون

- ترکیه پیشرو نظم نوین جهانی است

- اردوغان: اسرائیل مظلوم نیست؛ خود خود ظالم است

- فیدان: اسرائیل برای نقض آتش بس منتظر بهانه است

- تغییر در نظام پرداخت یارانه دولتی برای برق خانگی

ترکیه

- رئیس فدراسیون فوتبال: نوبت رسیدگی به شرط بندی ۳۷۰۰ فوتبالیست است

ینی شفق

- وحشی گری در سودان برای یغمای معادن طلا

- فرودگاه آتاتورک استانبول به پارک ملت تبدیل شد

- حبس ابد برای ۱۱ عامل آتش سوزی هتل کارتال کایا

قرار

- انگشت اتهام قتل عام در سودان بسوی امارات نشانه رفت

- ده ماه محرومیت قضاوت برای داوران دخیل در شرط بندی

- اردوغان: نباید در قبال قتل عام سودان بی تفاوت ماند

آکشام

- فروش خودروی برقی ترکیه در آلمان آغاز شد

- ثبت ۱۴ هزار زلزله در ۸۲ روز در استان بالیکسیر

- ازمیر همچنان در حسرت آب آشامیدنی است

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۰ آبان ۱۴۰۴

مهمترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»

- مولوی «ذبیح الله مجاهد»: مذاکرات استانبول به پایان رسید.

- یونیسف: ۴۸۰ هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه را در افغانستان درمان می‌کنیم.

پایگاه اطلاع رسانی «الاماره»

- تاریخ سازی فوتسال افغانستان، تیم ملی زیر هفده سال با شکست ایران، قهرمان بازی‌های آسیایی شد.

- آزادی و بازگشت ۳۰۵ مهاجر افغان از زندان‌های پاکستان.

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»

- وزیر دفاع پاکستان: روابط با افغانستان عادی نخواهد شد مگر اینکه به حمایت از «تی تی پی» پایان دهد.

- خوش بینی پاکستان به دور بعدی مذاکرات با طالبان.

- نماینده یونیسف در افغانستان: سه و نیم میلیون کودک در افغانستان دچار سوء تغذیه حاد هستند.

- ریچارد بنت: حملات علیه هزاره‌ها در افغانستان تمامی نشانه‌های جنایت بین المللی را دارد.

وبسایت روزنامه «هشت صبح»

- طالبان: گذرگاه تورخم فقط برای بازگشت مهاجران افغان بازگشایی می‌شود.

- خواجه آصف: طالبان باید صلح را در پاکستان تضمین کنند یا بهای آن را بپردازند.

- بیش از سه میلیون کودک در افغانستان دچار سوء تغذیه شدید هستند.

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۰ آبان ۱۴۰۴

مهمترین عناوین روزنامه‌های انگلیس

دیلی میرور

- پادشاه، برادرش را از تمام عناوین سلطنتی برکنار کرد؛ اقدامی که پس از فشار گسترده افکار عمومی و نمایندگان مجلس صورت گرفت.

دیلی اکسپرس

- افسر سابق ارتش تنها به دوازده هفته زندان محکوم شد؛ او به یک سرباز جوان تجاوز کرده بود که بعداً او جان خود را گرفت. مادر قربانی می‌گوید ارتش برای زنان جوان محیطی ناامن است.

دیلی میل

- شاهزاده ویلیام و همسرش کاترین خواستار جدایی کامل خاندان سلطنتی از اندرو شدند؛ در کاخ بررسی‌های حقوقی برای حذف نقش‌های رسمی او آغاز شده است.

دیلی تلگراف

نمایندگان مجلس از نخست‌وزیر خواسته‌اند شاهزاده اندرو را از صف جانشینی و همه سمت‌های سلطنتی کنار بگذارد؛ بازبینی قوانین جانشینی و مشاوران سلطنتی در دستور کار قرار گرفته است.

تایمز

- پادشاه تصمیم دارد برنامه انتقال شاهزاده اندرو از اقامتگاه سلطنتی‌اش را اجرا کند؛ سارا فرگوسن نیز حمایت خود را از او پس گرفته است.

فایننشال تایمز

- وزیر دارایی قصد دارد مالیات جدیدی بر املاک گران‌قیمت وضع کند تا درآمد بیشتری برای بودجه عمومی کشور فراهم شود.

روزنامه آی پیپر

- شاهزاده اندرو مبلغی برای بازسازی اقامتگاه خود دریافت خواهد کرد، اما کاخ هشدار داده هزینه‌های ناشی از رطوبت و آسیب‌های ساختمانی ممکن است این مبلغ را کاهش دهد.