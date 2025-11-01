به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در بوستان چهار باغ منطقه گلدشت شرقی خرم‌آباد برگزار شد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری لرستان در این همایش گفت:ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل از اهداف برگزاری رویدادهای ورزشی فرهنگی است.

افشین ترکارانی افزود: هدف از پدافند غیرعامل پیشگیری از تهدیدات در همه ی حوزه ها بوده و نمونه بارز اهمیت و ضرورت این مقوله دفع ۲۰هزار حمله سایبری در ایام جنگ ۱۲ روزه است.

وی دستاوردها و موفقیت های پدافند غیرعامل را در راستای تضمین امنیت کشور مهم دانست و گفت: امیدواریم با رفتار هوشمندانه مردم و آگاهی و شناخت کامل آنها به این علم، شاهد امنیت و پایداری جانعه باشیم.