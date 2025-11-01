مدرسه ۶ کلاسه مرحوم حاج حسین عزیزی در روستای علی‌آباد قشلاق و مدرسه سه کلاسه روستای شیخ‌ بابا در شهرستان ملکان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در مراسم افتتاح این طرحها که با هدف ارتقای سطح آموزشی و توسعه زیرساخت‌های تحصیلی مناطق روستایی صورت گرفته است گفت: گسترش فضا‌های آموزشی ایمن، استاندارد و در دسترس برای همه دانش‌آموزان، از اولویت‌های اصلی دولت است.

ظفر محمدی افزود: استان آذربایجان شرقی در مسیر محرومیت‌زدایی آموزشی گام‌های مؤثری برداشته است و با مشارکت خیران مدرسه‌ساز، شاهد گسترش فضا‌های آموزشی در مناطق کم‌برخوردار هستیم.