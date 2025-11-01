به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ چین موفق شد سه فضانورد دیگر را برای یک ماموریت ۶ ماهه به ایستگاه فضایی خود بفرستد.

این سه فضانورد چینی که از جمله جوان‌ترین فضانوردان این کشور محسوب می‌شوند با فضاپیمای «شنژو-۲۱» از «مرکز پرتاب ماهواره جیوکوان» در شمال غرب چین راهی ایستگاه فضایی شدند.

مأموریت شنژو-۲۱ در فضا ۶ ماه طول می‌کشد و یکی از اهداف آن جایگزین کردن فضانورد‌های کهنه‌کار با فضانوردان جوان است.

«ژانگ لو» فضانورد ۴۸ ساله که با شنژو-۲۱ راهی ایستگاه فضایی شد پیشتر در سال ۲۰۲۲ نیز به فضا رفته بود، اما «ژانگ هونگژانگ» ۳۹ ساله و «وو فی» ۳۲ ساله اولین بار است که به ایستگاه فضایی چین می‌روند.

ایستگاه فضایی چین که قابل سکونت است، در سال ۲۰۲۲ تکمیل شد و پرتاب شنژو-۲۱ هفتمین مأموریت به این ایستگاه فضایی است.

بر اساس گزارش آژانس فضایی چین (CMSA)، حدود ۱۰ دقیقه پس از پرتاب، سفینه فضایی از موشک جدا و وارد مدار تعیین شده خود شد، پس از ورود فضاپیمای شنژو ۲۱ به مدار با موفقیت در ایستگاه فضایی لنگر انداخت، کل فرآیند لنگر اندازی حدود ۳.۵ ساعت طول کشید و رکورد جدیدی را برای سریع‌ترین پرتاب و لنگر اندازی بین یک فضاپیما و ایستگاه فضایی ثبت کرد.

به گفته آژانس فضایی چین فضانوردان در شرایط خوبی قرار دارند و پرتاب سفینه فضایی سرنشین دار شنژو-۲۱ یک موفقیت کامل بود، همچنین در این مأموریت چهار موش نیز به فضا فرستاده شده‌اند، این نخستین باری است که پستانداران کوچک به ایستگاه فضایی چین فرستاده می‌شوند و قرار است این موش‌ها در آزمایش‌های مربوط به تولید مثل در مدار پایین زمین مورد استفاده قرار بگیرند.

پیشرفت‌های سریع چین در حوزه فضا زنگ خطر را در آمریکا به صدا درآورده است، آمریکا تلاش می‌کند بار دیگر فضانوردان خود را به ماه بفرستد، پیش از آنکه چین این کار را انجام بدهد.