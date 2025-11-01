قیصر امین‌پور، شاعری که در بیشتر سروده‌هایش می‌توان ردپایی از ذهنیت و تصاویر کودکی و نوجوانی را درک و دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا سیما، قیصرامین پور از جمله شاعرانی است که فعالیت ادبی‌اش را با سرودن شعر برای کودکان و نوجوانان آغاز کرد اما در ادامه ذات کودکی و جهان تشکیل دهنده کودکی کردن را به عنوان نمک سروده‌هایش برای بزرگسالان حفظ کرد.

عبور ذهنیت شعری این شاعر از گذرگاه کودکی _ نوجوانی و بزرگسالی، در بعضی شعرهای او نمودی بارز دارد به گونه‌ای که شعر برآمده از چنین دیدگاهی برای همه این گروه‌های سنی خواندنی و قابل فهم است. این شاعر معاصر شعر‌های مختلفی برای کودکان و نوجوان نیز سروده که برخی از آنها در کتاب‌های درسی دبستان هم آمده است.

ایمان یادگاری گزارش می دهد :