به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر گفت: چهار هکتار از اراضی حاصلخیز این بخش به کاشت زعفران اختصاص یافته است که پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جاری از هر هکتار چهار کیلوگرم و در مجموع افزون بر ۱۶ کیلوگرم زعفران برداشت شود.

نعمت‌الله جعفری کافی‌آباد با اشاره به وجود اراضی مرغوب و آب و هوای مناسب در این بخش، افزود: به دلیل نیاز کم این گیاه به آب و عدم آبیاری در طول تابستان، کشت زعفران در روستا‌های بخش خضرآباد در سال‌های اخیر افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود میزان تولید نیز نسبت به سال گذشته رشد داشته باشد.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر، زعفران تولیدی این بخش علاوه بر مصرف داخلی به مرکز استان یزد نیز ارسال می‌شود.