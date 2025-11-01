­مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان و رئیس کتابخانه و موزه ملی ملک، زمینه‌های گسترش همکاری‌های مشترک را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دیداری میان آفرین امامی، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان و امیر خوراکیان، رئیس کتابخانه و موزه ملی ملک، زمینه‌های گسترش همکاری‌های مشترک میان دو نهاد فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست که با هدف تبادل تجربه‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی برگزار شد، دو طرف بر برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، اجرای برنامه‌های پژوهشی و همکاری در حوزه اسناد تاریخی و نسخ خطی تأکید کردند.

امیر خوراکیان از بخش‌های مختلف مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان بازدید کرد و با تاریخ، معماری و گنجینه ارزشمند آثار این مجموعه آشنا شد.

مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان و کتابخانه و موزه ملی ملک از مهم‌ترین مراکز فرهنگی و تاریخی کشور به شمار می‌روند که با در اختیار داشتن مجموعه‌ای کم‌نظیر از آثار مکتوب و میراث مادی، نقش مؤثری در پاسداشت و ترویج فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی ایفا می‌کنند.