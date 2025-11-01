رئیس سازمان برنامه و بودجه جزئیات جدید از نحوه پرداخت کالابرگ در آبان ماه سال جاری را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه نمایشگاه جهاد دانشگاهی در سازمان برنامه و بودجه گفت: شیوه جدید فرق چندانی نخواهد کرد، فقط کالاها را مشخص میکنیم، چه نوع کالاهایی را در اولویت قرار دهیم و دولت ما به تفاوت نرخ این کالاها با قیمت بازار را تامین و پرداخت میکند. پورمحمدی رئیس سازمان برنامه گفت یارانه کالابرگ در واقع مانند ماههای قبل خواهد بود و تفاوتی نخواهد کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت تعداد دهکهای مشمول کالابرگ هم تفاوتی نخواهد کرد و همان هفت دهک خواهد بود. پورمحمدی خاطرنشان کرد و فقط تعداد کالاهای مشمول کالابرگ تغییر پیدا خواهد کرد و کالاهایی که بیشتر مورد نیاز مردم است با اولویت همراه با یارانه دولتی و به قیمت ثابت در اختیارشان قرار داده میشود. وی در مورد تعداد ۱۱ قلم کالای مشمول کالابر گفت تعدادشان کمتر میشود آنهایی که بیشتر مورد تقاضای مردم است با اولویت بیشتر پرداخت میشود.