به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهر گفت: کشاورزان این شهرستان از نیمه دوم مهرماه، کشت کلزا را در زمین‌های کشاورزی بخش‌های وراوی، مرکزی، گله‌دار و اسیر آغاز کرده اند.

مهندس مرتضی شکوهی افزود: پیش‌بینی می‌شود تا پایان آبان‌، بیش از ۵۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان مهر به زیر کشت دانه روغنی کلزا برود.

او بیان کرد: در سال زراعی جاری، ارقام هایولا ۵۰ و دلگان به‌عنوان ارقام اصلی کلزا در شهرستان مهر کشت می‌شود که از عملکرد و مقاومت مناسبی در شرایط اقلیمی منطقه برخوردارند.

وی همچنین زمان برداشت این محصول را نیمه دوم فروردین‌ سال آینده اعلام کرد و افزود: کشت کلزا علاوه بر نقش مؤثر در تأمین روغن خوراکی کشور، در بهبود حاصلخیزی خاک، تناوب زراعی و افزایش درآمد کشاورزان نیز تأثیر بسزایی دارد.

شهرستان مهر با برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب و منابع آبی قابل‌قبول، یکی از قطب‌های نوظهور در تولید محصولات راهبردی کشاورزی در جنوب استان فارس به‌شمار می‌رود.