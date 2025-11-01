پخش زنده
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهر گفت: این شهرستان با برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب یکی از قطبهای نوظهور در تولید محصولات راهبردی کشاورزی در جنوب استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهر گفت: کشاورزان این شهرستان از نیمه دوم مهرماه، کشت کلزا را در زمینهای کشاورزی بخشهای وراوی، مرکزی، گلهدار و اسیر آغاز کرده اند.
مهندس مرتضی شکوهی افزود: پیشبینی میشود تا پایان آبان، بیش از ۵۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان مهر به زیر کشت دانه روغنی کلزا برود.
او بیان کرد: در سال زراعی جاری، ارقام هایولا ۵۰ و دلگان بهعنوان ارقام اصلی کلزا در شهرستان مهر کشت میشود که از عملکرد و مقاومت مناسبی در شرایط اقلیمی منطقه برخوردارند.
وی همچنین زمان برداشت این محصول را نیمه دوم فروردین سال آینده اعلام کرد و افزود: کشت کلزا علاوه بر نقش مؤثر در تأمین روغن خوراکی کشور، در بهبود حاصلخیزی خاک، تناوب زراعی و افزایش درآمد کشاورزان نیز تأثیر بسزایی دارد.
شهرستان مهر با برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب و منابع آبی قابلقبول، یکی از قطبهای نوظهور در تولید محصولات راهبردی کشاورزی در جنوب استان فارس بهشمار میرود.