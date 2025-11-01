پخش زنده
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم جنگ رسانهای دشمن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آیت الله عبادی در دیدار قائم مقام اجرایی رسانه ملی و معاونان ارشد صدا و سیما که به منظور ارزیابی، بررسی و تدوین نهایی رویداد ملی ایران جان خراسان جنوبی، به بیرجند سفر کردهاند گفت: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر منطق آموزههای ایرانی اسلامی استوار است و همواره گوش شنوا و چشم بیدار جامعه بوده است.
آیت الله عبادی افزود: صدا و سیما توانسته است در جبهه جنگ نرم موجب بیداری نه تنها جهان اسلام که آزادیخواهان عالم شود و ندای مظلومیت را در جهان بگستراند.
نماینده ولی فقیه در استان همچنین به اهمیت زبان و قلم اشاره کرد و گفت: زبان، سخن و قلم از جمله تاثیر گذارترین عناصری است و باید همواره برای بیان بهترین و سنجیدهترین سخنها و عرضه آن به مخاطب تلاش کرد که رسانه ملی در این عرصه به خوبی توانسته است ایفای نقش کند.
آیت الله عبادی در خصوص رویداد ملی ایران جان نیز گفت: این طرح مبتکرانه از سوی رسانه ملی نشان میدهد، رسانه ملی عزم و اراده جدی برای معرفی توانمندیها و ظرفیتهای ایران اسلامی در جای جای کشور دارد که در خراسان جنوبی هم برکات منحصر به فردی به همراه خواهد داشت.
قائم مقام اجرایی رسانه ملی هم گفت: رویداد ایران جان با هدف هویت محوری و عدالت گستری رسانه ملی در استانهای مختلف برگزار میشود که خراسان جنوبی در پنجمین مرحله این رویداد فرا ملی را میزبانی خواهد کرد.
مجتهد گفت: علاوه بر همه شبکههای داخلی شبکههای تلویزیونی و رادیویی برون مرزی سازمان هم بر ظرفیتها و مشکلات استان متمرکز خواهد بود.
وی گفت: همه ظرفیتهای رسانه ملی برای برگزاری هر چه بهتر رویداد ایران جان آماده است.
کیخا معاون امور استانهای رسانه ملی هم گفت: رویداد ملی ایران جان ذیل سند تحول رسانه ملی و در راستای عدالت گستری و هویت محوری این رسانه آمده تا استانها بیشتر معرفی و توانمندیها و مشکلات بیشتر بازگو شود.
آینه دار مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی هم گفت: حضور مسئولان ارشد رسانه ملی در استان و میزبانی صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی به عنوان پنجمین مرکز از رویداد ملی ایران جان نشان از اهمیت رسانه ملی به این استان کم برخوردار در معرفی و برخوردار در انواع ظرفیت هاست که در قالب این رویداد تلاش میشود بسترهای سرمایه گذاری بیشتر و توسعه استان را رقم بزنیم.