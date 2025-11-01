

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مجید نظری، گفت: با دستور استاندار و لزوم همکاری در مقابله با ناترازی انرژی در استان و کشور، از یک سال گذشته تاکنون ۱۱۶ هکتار از اراضی ملی به ساخت نیروگاه‌های خورشیدی تخصیص یافته است.

وی افزود: این مقدار شامل ۴ طرح در شهرستان بویراحمد به مساحت ۱۰۲ هکتار، ۳ طرح در شهرستان کهگیلویه به مساحت ۶ هکتار، یک طرح در شهرستان گچساران به مساحت ۲ هکتار و ۲ طرح در شهرستان باشت به مساحت ۲ هکتار بوده‌است.



سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: با توجه به اهمیت همکاری در رفع ناترازی انرژی، نهایت همکاری و سرعت عمل را در شناسایی، بررسی و واگذاری اراضی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی خواهیم داشت.