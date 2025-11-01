پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا از ظهر امروز با افزایش سرعت باد جنوب غربی، شمال غربی نسبتا مواج خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: صبح امروز وضعیت جوی و دریایی نسبتا آرام و در بعدازظهر و شب ناپایداری وضعیت جوی و دریایی پیش بینی میشود.
او افزود: بیشینه سرعت باد در شب در نقاطی از تنگه هرمز به محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت نیز خواهد رسید و توصیه میشود با توجه به مواج شدن دریا از بعدازظهر امروز از تردد شناورهای سبک خودداری شود و تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: فردا و دوشنبه نیز دریا بویژه بعدازظهر و شب نسبتا مواج خواهد بود و احتمال اختلال در ترددهای دریایی دور از انتظار نیست.
سی سی پور گفت: از لحاظ دمایی، تا اواسط هفته ماندگاری هوای نسبتا گرم در بیشتر نقاط استان در طول روز پیش بینی میشود.