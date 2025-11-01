به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پردیس سینمایی ملت وابسته به موسسه تصویر شهر به عنوان خانه نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر میزبان هنرمندان، فعالان رسانه و مخاطبان این دوره خواهد بود.

علاوه بر نمایش آثار بخش‌های مختلف (سینمای ایران، سینمای بین‌الملل و محله)، نشست‌های تخصصی این رویداد در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.

نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر به دبیری مریم پیرکاری از ۱۹ تا ۲۲ آبان در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.