اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان ۱۶ تا ۲۱ آبان ماه به میزبانی هیئت کشتی استان خوزستان در خانه کشتی شماره یک شهر اهواز برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: علیرضا امیری (فارس) امیرمحمد حاجی وند (خوزستان)
۶۰ کیلوگرم: آرمین شمسی پور (خوزستان) ایمان حسینی (تهران) امیرعلی حیدری (تهران)
۶۳ کیلوگرم: امیررضا ذکریایی (مازندران) ابوالفضل زارع (مازندران) مصطفی حسینوند (خوزستان)
۶۷ کیلوگرم: محمدرضا غلامی (فارس) ابوالفضل شیری (قم) محمدجواد ابوطالبی (قم)
۷۲ کیلوگرم: احمدرضا محمدیان (خوزستان) محمد کاظمی (خوزستان)
۷۷ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا (قم) محمد کارگر (فارس)
۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی (تهران) طاها نوری (مازندران)
۸۷ کیلوگرم: امیرحسین نعمت زاده (قم) حسین صالحی (خوزستان)
۹۷ کیلوگرم: امیرسام محمدی (تهران) کامران بک پیکری (خوزستان)
۱۳۰ کیلوگرم: ایوب حسینوند (خوزستان) امیرحسین عبدولی (خوزستان)
سرمربی: حمید باوفا
مربیان: روح اله دل انگیز – استانهای مازندران، قم، تهران، خوزستان و فارس هرکدام یک مربی معرفی نمایند.
مربی بدنساز: بهمن میرزایی
ماساژور: فرشید فرزان
سرپرست: امیر آذری