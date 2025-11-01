۱۷۳ بوستان در پایتخت تهران مناسبسازی شده است
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه تسهیل تردد معلولان و جانبازان از موارد مورد تاکید مدیریت شهری است، گفت: طی ۴ سال بیش از یکمیلیون متر طول معبر و ۲۱۳ ساختمان و ۱۷۳ بوستان را برای دسترسپذیری همه شهروندان مناسب سازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
حمیدرضا صارمی، با تاکید بر اجرای طرحهای مناسبسازی فضاهای شهری برای افراد دارای محدودیتهای جسمی و حرکتی گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۴، درمجموع یکمیلیون و ۵۸۵ هزار و ۷۶۷ متر طول معبر جهت مناسبسازی به مناطق مختلف شهر تهران ابلاغ شده است که از این میزان، تاکنون یکمیلیون و ۲۵ هزار و ۵۶۱ متر طول معابر بهصورت کامل مناسبسازی شدهاند.
صارمی با اشاره به روند افزایشی اقدامات در این حوزه افزود: در سال ۱۴۰۰ برای جانبازان و معلولان ۳۰ ساختمان و ۲۲ بوستان مناسبسازی شدند. در سال ۱۴۰۱ نیز ۵۲ ساختمان به فهرست فضاهای مناسبسازیشده اضافه شد.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲، ۴۷ ساختمان و ۵۸ بوستان برای استفاده آسانتر شهروندان دارای معلولیت و سالمندان آماده شد. در سال ۱۴۰۳ این عدد به ۴۱ ساختمان و ۳۵ بوستان بهسازی شده رسید.
به گفته صارمی، در سال جاری نیز ۲۸۸ هزار و ۵۴۰ متر طول معابر برای مناسبسازی ابلاغ شده که تاکنون ۱۵۴ هزار و ۲۴۱ متر طول آن اجرا شده است. در این دوره ۴۳ ساختمان و ۵۸ بوستان نیز بهطور کامل مناسبسازی شدهاند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تأکید کرد: در دوره اخیر در مجموع ۲۱۳ ساختمان و ۱۷۳ بوستان در شهر تهران مناسبسازی شده و شهرداری با هدف تحقق «شهر دسترسپذیر برای همه» همچنان این روند را با جدیت دنبال میکند.