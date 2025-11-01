

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا لوئی مقدم بعد از تشکیل ۷ مرحله اردوی آماده سازی برای تیم ملی جودو ناشنوایان، ترکیب این تیم برای اعزام به بازی‌های المپیک را نهایی کرد.

بر این اساس، امیر محمد دفتری (وزن ۷۳- کیلوگرم)، علی سلحشور گل خانی (وزن ۶۶- کیلوگرم)، مصطفی سفیدی (وزن ۸۱- کیلوگرم)، علی شیخ (وزن ۶۰- کیلوگرم)، فرید عساکره (وزن ۱۰۰- کیلوگرم)، مسعود رستگار (وزن ۱۰۰+ کیلوگرم) و حسین الله کریمی (وزن ۹۰- کیلوگرم) ۷ جودوکاری هستند که ترکیب تیم ملی در بازی‌های المپیک را تشکیل می‌دهند.

آخرین مرحله اردوی آماده سازی این تیم هم با حضور همین جودوکا‌ها برگزار می‌شود. آنها روز جمعه (۹ آبان) وارد کمپ تیم‌های ملی فدراسیون شدند تا از امروز (شنبه ۱۰ آبان) اردوی نهایی و متصل به اعزام خود را آغاز کنند.

این اردو تا ۲۹ آبان ادامه خواهد داشت و همچون اردو‌های قبل محمدرضا لوئی مقدم (سرمربی) در کنار محمدحسن مجلسی، محمد عبیری و علیرضا ساعتیان (مربیان) تمرینات جودوکاران را زیر نظر دارند.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.