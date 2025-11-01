پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: کشاورزان استان با توجه به شرایط خشکسالی و کاهش شدید آب بر اساس آب در اختیار نسبت به کشت محصولات پاییزه اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ محمد زاده گفت: کشاورزان دیمکار نباید منتظر باران بمانند و کشت غلات خود را به روش خشکه کاری انجام دهند تا پس از بارش، محصول سبز شود.
وی با اشاره به اینکه کشاورزان با استفاده از بذور اصلاح شده میتوان پایداری تولید و افزایش عملکرد خود را تضمین نمایند، افزود: کشاورزان در انتخاب رقم مناسب برای کشت خصوصیاتی مانند سازگاری منطقهای، پتانسیل تولید بالا، مقاومت نسبت به تنشهای محیطی و بیماریهای مهم و کیفیت نانوایی را در نظر داشته باشند.
محمد زاده خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط موجود لزوم استفاده از ۸۰ درصد کود اوره سهمیه هر هکتار، به همراه مقدار کامل کودهای فسفاته و پتاسه برای پایداری تولید در زمان کاشت از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی افزود: بهترین محصول تناوبی با کشتهای پاییزه، زراعت کلزا بوده که علاوه بر تامین روغن کشور، موجب پایداری تولید گندم به لحاظ کاهش جمعیت آفات، بیماریها و علفهای هرز سمج شده و حاصلخیزی خاک در این تناوب افزایش خواهد یافت.
خراسان شمالی با ۳۴۴ هزار هکتار عرصه کشاورزی و حدود ۸۰ هزار بهرهبردار، نقش مهمی در تولید غلات، دانههای روغنی، حبوبات و گیاهان علوفهای دارد و با وجود محدودیتهای اقلیمی و منابع آبی، همواره در تامین امنیت غذایی و اقتصاد محلی شمال شرق کشور مؤثر بوده است.