شش هماتاقی درگیر دردسرهایی خندهدار و گاه عجیب میشوند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این موضوع مجموعه تلویزیونی «دشتستان» است که هر شب ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما پخش میشود.
شبکه تماشا «راهآهن زیرزمینی» را هر شب ساعت ۲۱ پخش میکند.
این مجموعه داستان تلاش بردگان در آمریکا برای دستیابی به آزادی است.
تنها در حیات وحش امروز ساعت ۱۳ از شبکه مستند پخش میشود.
در این مستند مسابقه محور شرکت کنندگان باید با وسایلی که در یک کوله پوشتی جا میشود راهی مناطق مختلف شوند.
مسابقه «بلا به دور» هر روزساعت ۱۷ از شبکه سلامت سیما پخش میشود.
سلامتی با چاشنی طنز موضوع این برنامه است.