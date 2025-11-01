سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از پایان عملیات بتن ریزی تونل محور شهرکرد – فارسان – مسجدسلیمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،احسان حسینی گفت: با اتمام این مرحله، مرحله بتن ریزی داخل تونل به‌صورت کامل تکمیل شده و تمرکز پیمانکار بر احداث گالری‌های ورودی و خروجی تونل معطوف خواهد شد.

وی افزود: عملیات بتن ریزی داخل تونل هزار و ۵۵۰ متری محور شهرکرد – فارسان – مسجدسلیمان به پایان رسیده است و با اتمام این عملیات، عملاً بخش داخل تونل پروژه تکمیل شده است.

وی افزود: در حال حاضر تمرکز پیمانکار بر ادامه عملیات اجرایی محور شامل احداث گالری ورودی و خروجی تونل قرار دارد.

حسینی با بیان اینکه اعتبارات مناسبی به پروژه تزریق شده است، گفت: طرح با تمام توان در حال پیشرفت بوده و تلاش می‌شود در کمترین زمان ممکن، محور یادشده تکمیل و به بهره‌برداری برسد.