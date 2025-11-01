به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل صداوسیمای استان یزد در این آیین گفت: رادیو میبد آبان سال ۱۴۰۳ به عنوان هشتمین رادیوی شهری کشور آغاز به کار کرد و حاصل همت خیران و تلاش مسئولان شهرستان است که در طول یک سال گذشته برنامه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تولید کرده است.

دکتر احسان کریمی افزود: هم اکنون بیش از ۲۵ نفر به صورت پاره‌وقت در رادیو میبد به کار تولید برنامه‌های رادیویی مشغول هستند و توجه اصلی این رادیو به خود شهرستان میبد است تا هویت و فرهنگ این شهر را تقویت و به غنای فرهنگی هرچه بیشتر آن کمک کند.

طالبی‌پور مدیر رادیو شهری میبد نیز گفت: در حال حاضر ۱۵ عنوان برنامه از این رادیو روی آنتن می‌رود و هر روز دو ساعت برنامه از موج اف‌ام ردیف ۹۱.۳ مگاهرتز پخش می‌شود.

وی افزود: مزیت دیگر این موج آن است که برنامه‌های شاخص رادیو یزد نیز از همین فرکانس با کیفیت عالی پخش می‌شود و شهروندان میبدی می‌توانند از این برنامه‌ها بهره‌مند شوند.

مدیر رادیو شهری میبد با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی این رسانه گفت: در سال جدید از علاقه‌مندان به گویندگی، گزارشگری، صدابرداری و تهیه‌کنندگی برای همکاری دعوت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به بودجه‌ریزی خوبی که از سوی آیت‌الله اعرافی امام جمعه میبد و میرمحمدی نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی انجام شده است، تا پایان سال ۱۴۰۴ شاهد آغاز فعالیت سیما در کنار صدا در شهرستان میبد خواهیم بود.

در این مراسم از دو برنامه «یک جرعه عاشقی» و «یاد یاران» رونمایی و در پایان از عوامل رادیو میبد با حضور دکتر جندقی از خیران شهرستان تجلیل شد.