به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام و‌المسلمین حمیدرضا ارباب‌سلیمانی رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به مشخص نبودن سهم این مرکز از بودجه سالجاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تربیت حافظان قرآن کریم، اظهار کرد: مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برنامه جامعی براساس بُرش استانی در زمینه تربیت حافظ قرآن کریم تدوین کرده است که به محض واریز بودجه، اجرای آن آغاز خواهد شد.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین حمیدرضا ارباب‌سلیمانی؛ دربارۀ اینکه سهم وزارت ارشاد اسلامی از بودجه برای تربیت حافظان قرآن، از چه مجرایی و با چه ساز و کاری به جریان حفظ قرآن تزریق خواهد شد، اضافه کرد: البته سهمی از این بودجه که به آن اشاره شد مربوط به کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و تا به این لحظه، اینکه چه درصدی از این مبلغ به مرکز عالی قرآن و عترت این وزارتخانه تخصیص پیدا کند، مشخص نیست و واریز نشده است.

وی ادامه داد: به هر حال براساس برنامه دولت و مصوبه مجلس شورای اسلامی، بودجه‌ای مشخص برای دوره پنج‌ساله برنامه هفتم به این منظور تخصیص داده شده و باید به مرور و براساس پیشرفت کار و برنامه‌های مورد نظر هر یک از دستگاه‌ها برای تحقق این امر طی پنج سال واریز شود و همانطور هم که اعلام شد، بودجه امسال حفظ قرآن سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۷۰ میلیارد تومان است که به طور مساوی به هر یک از این دو دستگاه تخصیص پیدا می‌کند.

گفتنی است؛ براساس بندی از قانون بودجه در برنامه هفتم پیشرفت، تربیت حافظان قرآن کریم از اهم برنامه‌هایی است که برای پیاده‌سازی سیاست‌های فرهنگی کشور و با هدف گسترش فرهنگ قرآنی منطبق با مصوبه مجلس شورای اسلامی و تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن در حال پیگیری است.

براین اساس و طبق قانون، تکلیف بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و سهم هر یک از آنها در تحقق این مهم، معین شده است که به طور قطع، نهاد‌های فرهنگی، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی که ماهیت وجودی آنها بسط و ترویج فرهنگ قرآنی و پرداختن به امور قرآنی است در این موضوع سهم بسزایی دارند.

اخیراً نیز محمدمهدی بحرالعلوم، دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم، اعلام کرد: ۷۰ میلیارد تومان بودجه برای سال جاری به سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای این امر اختصاص یافته است که بنا به گفته وی، سهم هر یک از این دو دستگاه از بودجه اختصاص یافته، ۳۵ میلیارد تومان است.