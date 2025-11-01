شعبه ویژه رسیدگی به جرایم محیط‌زیستی با هدف حمایت حقوقی و قضایی از پاسداران طبیعت در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، لیلا تاج‌گردون مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس گفت: تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم محیط‌زیستی گامی مؤثر در صیانت از حقوق طبیعت و تسریع در برخورد با تخلفات زیست‌محیطی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب، رئیس کل دادگستری استان فارس هم اظهار کرد: حفاظت از محیط زیست رسالتی الهی و انسانی است که تداوم زندگی و سلامت جامعه را تضمین می‌کند. محیط‌بانان، پاسداران امانتی گران‌بها هستند که باید با همت، عشق و تعهد، سالم به آیندگان سپرده شود.

دادستان مرکز استان فارس هم افزود: این اقدام در راستای اهمیت روزافزون مسائل محیط زیستی و ضرورت سرعت در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط انجام گرفته است.

کامران میرحاجی تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی استان است و معاونت حقوق عامه دادستانی بر روند تمام پرونده‌های محیط زیستی نظارت تخصصی خواهد داشت تا نتیجه نهایی با دقت و قاطعیت اجرا شود.