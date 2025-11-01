پخش زنده
امروز: -
تیم استقلال جویبار در هفته دوم لیگ برتر کشتی آزاد در دیداری حساس، تیم بانک شهر را شکست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم استقلال جویبار در رقابتی بسیار فشرده و با برتری در ضربات فنی، تیم بانک شهر را در هفته دوم لیگ برتر کشتی آزاد شکست داد.
در هفته دوم دور رفت رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد کشور، تیمهای استقلال جویبار و بانک شهر در دیداری پرهیجان در سالن مهدی حاجی زاده جویبار و در حضور تماشاگران پرشور جویباری به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی ۵-۵ به پایان رسید، اما استقلال جویبار با برتری ۴۲ بر ۴۱ در امتیازات فنی پیروز این دیدار شد.
فرزاد اقایی و گزارشی از این دیدار مهیج: