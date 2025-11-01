تداوم اجرای طرح نهضت بهسازی و آسفالت راههای روستایی کهگیلویه
طرح نهضت بهسازی و آسفالت جاده روستای دژکوه در بخش سوق در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار شهرستان کهگیلویه در بازدید از طرح آسفالت روستای دژ کوه و طوف خیمه در بخش سوق گفت: براساس برنامه ریزیهای انجام شده جاده دسترسی ۱۵ روستای این شهرستان آسفالت میشود که یکی از این جادهها، مسیر روستای دژکوه و طوف خیمه در بخش سوق است. سید ایرج کاظمی جو افزود: طرح آسفالت راه روستای دژ کوه و طوف خیمه با ۷/۵ کیلومتر در دو مسیر دژکوه و طوف خیمه با اعتباری بیش از ۲۲ میلیاردتومان در حال اجرا است. کاظمی جو اضافه کرد: این طرح که یکی از طرحهای های سخت در سخت گذرترین جادههای روستایی شهرستان کهگیلویه در حال اتمام است. وی پیشرفت کاری این طرح را ۹۰ درصد اعلام کرد و ادامه داد: این طرح راهسازی تا هفته آینده تکمیل و ۶۰ خانوار در مناطق دژکوه و طوف خیمه از جاده آسفالته برخوردار میشوند. وی یکی از مهمترین مشکل مردم روستاهای شهرستان کهگیلویه را نبود راه مناسب و آسفالته عنوان کرد و گفت: با اجرای طرح نهضت آسفالت در جاده رهای روستایی شهرستان ضمن ایجاد توسعه در روستاها و جلوگیری از مهارجرت روستائیان به شهر زمینه مهاجرت معکوس به روستاها نیز فراهم میشود.