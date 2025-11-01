۱۳ نمایش صحنه‌ای و خیابانی به عنوان آثار راه‌یافته به بخش نهایی مهم‌ترین رویداد تئاتری مازندران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مرحله انتخاب نمایش‌های سی‌و‌هفتمین دوره جشنواره تئاتر مازندران با داوری یوسف فخرایی، فرشید مصدق، سعید زین العابدین شروع شده بود، به پایان رسید و هیأت انتخاب پس از بررسی و تجمیع امتیاز ۳۴ اثر بازبینی شده در ۱۲ شهرستان، براساس اصول و قواعد شناخته شده در حوزه تئاتر و با تاکید بر ضرورت تقویت آثار نمایشی، ۱۳ اثر از ۷ شهرستان را برای حضور در مرحله نهایی سی‌و‌هفتمین جشنواره تئاتر مازندران انتخاب کردند.

بنا بر اعلام دبیرخانه سی‌و‌هفتمین جشنواره تئاتر مازندران با نظر هیأت انتخاب، ۹ نمایش از تنکابن، آمل، بابل، ساری، قائم‌شهر، نکا و بهشهر برای بخش صحنه‌ای و ۴ نمایش نیز از شهرستان‌های نکا، ساری و رامسر به مرحله نهایی جشنواره سی‌و‌هفتم تئاتر مازندران راه یافتند.

اعضای هیأت انتخاب عناوین نمایش‌های صحنه‌ای و خیابانی راه یافته به این رویداد تئاتری را با رعایت و برطرف کردن موارد و نکات اصلاحی مدنظر سیاست‌ها و فراخوان جشنواره و بدون اولویت به شرح زیر اعلام کردند:

بخش صحنه‌ای (بدون اولویت

نمایش «گویا گویا گویاهایش را گم کرده» به نویسندگی و کارگردانی فرزاد رسولی پور از تنکابن

نمایش «شرق دور شرق نزدیک» به نویسندگی حمیدرضا نعیمی و کارگردانی شهاب مجدی از تنکابن

نمایش «سلول سیاه» با نویسندگی و کارگردانی سهیل شیخ متولی از آمل

نمایش «طالب و زهره» به نویسندگی: سعید شفیعیان و کارگردانی پونه (فاطمه) قدیری از آمل

نمایش «ایست‌گاه» به نویسندگی: کامبیز میرزایی و کارگردانی درسا بی آزاری از بابل

نمایش «سلطان مار» به نویسندگی بهرام بیضایی و کارگردانی پارسا کامکار از بابل

نمایش «عشق در قطاری که تمام نشد» به نویسندگی کامران شهلایی و کارگردانی مجتبی باحشمت از ساری

نمایش «کسوف» به نویسندگی و کارگردانی امیررضا موسوی از ساری

نمایش «برف چال» به نویسندگی و کارگردانی مهیار هزار جریبی از بهشهر

بخش خیابانی (بدون اولویت)

نمایش «گتی سی علیه یه چوم یه لنگ» به نویسندگی و کارگردانی مارال و حمید ناطقی از ساری

نمایش «سه آ» به نویسندگی و کارگردانی مهدیه خداوردی از رامسر

نمایش «نوری در تاریکی» به نویسندگی و کارگردانی حسین غلامی از قائمشهر

نمایش «سیاه از سیاه» به نویسندگی و کارگردانی اسماعیل حسن پور از نکا

۳۴ نمایش صحنه‌ای و خیابانی از ۱۲ شهرستان ساری، نکا، بابل، قائمشهر، گلوگاه، بابلسر، آمل، محمودآباد، نوشهر، چالوس، تنکابن و رامسر امسال به دبیرخانه جشنواره تئاتر مازندران معرفی شده بود.

سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان مازندران از ۱۷ تا ۲۰ آبان در۲ بخش صحنه‌ای و خیابانی برگزار می‌شود.