

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، به مناسبت هفته تربیت بدنی مسابقه کشتی در رده نونهالان، نوجوانان و جوانان در سالن ورزشی پهلوان سخدری در روستای حاجی آباد شهرستان زبرخان برگزار شد.

مسئول هیئت کشتی زبرخان گفت: در این رقابت‌ ها ۱۵۰ کشتی گیر در قالب ۶ تیم از شهرستان‌ های نیشابور، فیروزه، زبرخان، سرخس، میان جلگه و تیم سالن ورزشی فضل الله دهنوی شرکت کردند.

احمد حصارسرخی افزود: قضاوت این دیدارها را ۷ داور به عهده داشتند و در پایان تیم‌ های زبرخان، فیروزه و سرخس به ترتیب مقام‌ های اول تا سوم را به دست آوردند.

وی ادامه داد: مرحوم پهلوان ابوالقاسم سخدري که گود کشتی و سالن ورزشی روستای حاجی آباد زبرخان به نام او است از پهلوانان نام آور کشتی چوخه و کشتی آزاد استان خراسان رضوی و کشور بود و به حوزه شعر و ادبيات هم علاقه خاصی داشت به طوری که نيمی از شاهنامه حکيم ابوالقاسم فردوسی را از حفظ داشت و از مهمترين ويژگی های اخلاقی اش، افتادگی و تواضع بود.

پهلوان سخدری در مسابقات المپيک ١٩٤٨ لندن عضو تيم ملی کشتی ايران بود که در آن مسابقات مقام پنجم را کسب کرد.

او ۲۷ مرداد ۱۳۸۱ در سن ۹۱ سالگی فوت کرد.



