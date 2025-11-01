دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز: در پی عملیات اطلاعاتی و به همت پلیس شهرستان مهریز، ۴ نفر حفار غیرمجاز دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دهقان گفت: در پی عملیات اطلاعاتی و به همت پلیس شهرستان مهریز، ۴ نفر که اقدام به حفاری غیرمجاز با هدف اکتشاف گنج کرده بودند، دستگیر شدند.

وی افزود: در این عملیات، از متهمان مقادیری باروت، تجهیزات حفاری و دستگاه‌های گنج‌یاب کشف شد.

وی اظهار داشت: بر اساس گزارش‌ها، متهمان پس از تکمیل مراحل قانونی، با قرار بازداشت به مراکز انتظامی منتقل شدند.