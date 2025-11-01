پخش زنده
باند رسید ساز جعلی در سیستان وبلوچستان متلاشی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، جانشین فرماندهی فراجای استان با اعلام این خبر گفت: با ارجاع تعدادی از پروندههای کلانتریهای شهرهای استان به زاهدان که ربایش مال و کلاهبرداری در انها مشهود بود موضوع در دست بررسی قرار گرفت.
سردار علیرضا دلیری گفت: کلاهبرداران با استفاده از سکوی دیوار با مال باختگان در شمال استان ارتباط برقرار کرده و اموال شان را مورد کلاهبرداری قرار میدادند.
وی گفت: با تلاشهای صورت گرفته جاعل اصلی شناسایی و طی یک اقدام عملیاتی باند جاعل شناسایی و متلاشی شد.
جانشین فرماندهی فراجای استان همچنین گفت: با تحقیقات صورت گرفته ۳هزار رسید انتقال وجه جعلی بدست آمده و تا کنون ۱۸۴ شاکی در اداره اگاهی استان حضور پیدا کرده و طرح شکایت کردهاند.
حداقل کلاهبرداری از ۱۰۰ هزار تومان شروع و به ۱۴۲ میلیون تومان هم رسیده بوده است.