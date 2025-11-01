«هیچ‌وقت دیر نیست» با نگاهی تربیتی به روز دانش‌آموز، از سنگر تا تخته‌سیاه؛ روایتی از میراث ایثار در «یادگار برادرم» و بررسی بیماری آسم در «دکتر سلام» از قاب شبکه‌های سیما تماشایی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «هیچ‌وقت دیر نیست» امروز به مناسبت ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز ، به تبیین شیوه‌های مؤثر گرامیداشت این روز و آشنا کردن نسل جدید با فرهنگ استکبارستیزی می‌پردازد.

در قسمت جدید برنامه «هیچ‌وقت دیر نیست» که روز شنبه ۱۰ آبان‌ماه ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه آموزش پخش می‌شود، موضوع نحوه برگزاری مراسم ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این برنامه، حجت‌الاسلام محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، درباره اهمیت پاسداشت روز دانش‌آموز و شیوه‌های انتقال پیام‌های ارزشی این روز به نسل نوجوان سخن می‌گوید.

همچنین دکتر مریم فرضی، کارشناس علوم تربیتی و استاد دانشگاه فرهنگیان، به نقش خانواده‌ها در آشنا کردن فرزندان با مفاهیم هویت ملی و فرهنگ استکبارستیزی می‌پردازد.

برنامه «هیچ‌وقت دیر نیست» با شعار «برای شروع هر کاری، هیچ‌وقت دیر نیست» از تولیدات شبکه آموزش سیماست که با رویکرد تربیتی و فرهنگی، به تقویت مهارت‌های زندگی و ترویج ارزش‌های اخلاقی می‌پردازد.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۷۱ با برنامه در ارتباط باشند.

مستند «یادگار برادرم»

مستند «یادگار برادرم» به کارگردانی محمدتقی رحمتی و جواد یقموری، روایتی صمیمی و تأمل‌برانگیز از ادامه راه شهید عباس جلالی توسط برادرش محمدرضا جلالی است. معلمی که عشق و ایمان را به چراغی برای آموزش نسل‌های آینده تبدیل کرد.

این اثر معنوی، شنبه ۱۰ آبان حوالی ساعت ۱۵:۱۵ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

این مستند روایت صمیمی مردی است که پس از آخرین دیدار با برادر شهیدش، سوگند یاد کرد تا یاد او را نه با سنگ قبر، بلکه با زنده نگه‌داشتن آرمان‌هایش در دل جوانان این سرزمین جاودانه سازد.

محمدرضا جلالی، که خود معلمی متعهد و دلسوز بود، با تأسیس مدرسه‌ای به نام شهید عباس جلالی ، بیش از دو دهه از عمر خود را وقف آموزش رایگان به کارآموزان معلمی کرد و در این مسیر به بیش از دو هزار معلم تعلیم داد تا آنان نیز با گسترش دانش و اخلاق در مناطق مختلف کشور، راه شهید را ادامه دهند.

مستند «یادگار برادرم» با الهام از شعر «شمع شدی، شعله شدی، سوختی» در سه پرده اصلی طراحی شده است: درس اول: شمع شامل گفت‌و‌گو با کارآموزان معلمی، درس دوم: شعله شامل گفت‌و‌گو با معلمان و دانش‌آموزان و درس سوم: سوختن شامل پرداختن به زندگی و آرمان شهید است.

این مستند با بیانی شاعرانه، روایتگر شعله‌ای از عشق، ایمان و ایثاری است که از دل فراق برادر، چراغی برای هدایت نسل آینده برمی‌افروزد.

بررسی بیماری آسم در «دکتر سلام»

برنامه تلویزیونی «دکتر سلام» امروز با موضوعی حیاتی در سلامت دستگاه تنفسی، به بررسی علل و روش‌های درمان بیماری آسم می‌پردازد.

در برنامه «دکتر سلام» روز شنبه ۱۰ آبان از ساعت ۱۳ تا ۱۴، دکتر سیدعلی جواد موسوی، فوق‌تخصص ریه و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی ایران، به عنوان مهمان برنامه حضور خواهد داشت.

در این برنامه، دکتر موسوی درباره مهم‌ترین علل بروز آسم، راه‌های کنترل و پیشگیری از تشدید حملات این بیماری و تازه‌ترین دستاورد‌های علمی در زمینه درمان آسم گفت‌و‌گو می‌کند.

اجرای این قسمت از برنامه را دکتر طهماسبی بر عهده دارد و مخاطبان می‌توانند از طریق شبکه آموزش با تازه‌ترین نکات علمی در حوزه سلامت تنفس و مراقبت از بیماران آسمی آشنا شوند.