

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه،کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه اعلام کرد : بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، همچنان تا اواسط هفته آینده، پدیده قابل ملاحظه‌ای برای جو استان پیش‌بینی نمی‌شود.

همچنین در این مدت، متوسط دمای هوا در غالب نقاط بتدریج و با روندی آرام کاهش می‌یابد.

حداقل تا یکشنبه ۱۸ آبان، بارش موثر و مناسبی در سطح استان نخواهیم داشت.