استاندار گلستان در دیدار با معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی خواستار تسریع در علاج‌بخشی خلیج گرگان، بهره‌برداری از ظرفیت‌های مغفول‌مانده ساحلی و ارتقای اداره بنادر استان به سطح اداره‌کل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان در دیدار با معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی خواستار تسریع در علاج‌بخشی خلیج گرگان، بهره‌برداری از ظرفیت‌های مغفول‌مانده ساحلی و ارتقای اداره بنادر استان به سطح اداره‌کل شد.

علی اصغر طهماسبی هشدار داد که بی‌توجهی به عقب‌نشینی آب دریای خزر می‌تواند خسارات ملی به همراه داشته باشد.

استاندار با اشاره به وضعیت بحرانی خلیج گرگان، خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از خشک‌شدن این پهنه آبی شد و گفت: اگر علاج‌بخشی خلیج گرگان صورت نگیرد، همانند دریاچه ارومیه، ما با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد.

استاندار گلستان گفت: گلستان با وجود سواحل بکر، از توسعه گردشگری ساحلی محروم مانده است.

در ادامه، استاندار پیشنهاد داد که وام‌هایی از محل منابع سازمان بنادر برای خرید قایق‌های مسافری اختصاص یابد و از وزارت راه خواست تا زیرساخت‌های بندری استان را تقویت کند.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۳۰۰۰ صیاد در استان، از وضعیت معیشتی آنان ابراز نگرانی کرد.

طهماسبی خواستار توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های بندری، گردشگری و اقتصادی استان گلستان شد.