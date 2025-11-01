پخش زنده
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف محموله کود شیمیایی قاچاق و توقیف یک دستگاه خودروی ایسوزو در بجنورد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرهنگ مهدی حصاری هار گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای مقابله با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخلی، هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای ورودی شهر بجنورد به یک دستگاه کامیون ایسوزو مشکوک شدند.
وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و بازرسی دقیق آن، موفق به کشف مقدار ۱۵۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق شدند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با بیان اینکه در این زمینه یک نفر متهم دستگیر و خودرو توقیف شد، تصریح کرد: ارزش محموله بنا بر نظر کارشناسان سه میلیارد ریال برآورد شده است.