کاهش ۳۸ درصدی بارشها در مازندران
میزان بارشها در مازندران هفت ماه امسال در مقایسه با پارسال ۳۸ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیرکل هواشناسی مازندران در نشست مدیریت بحران استان گفت: میانگین بارش باران ۷ ماهه امسال در استان ۲۶۱.۷ میلیمتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۸ درصد کاهش داشته است.
هوشنگ بهزادی افزود: میانگین دمای استان نیز در این مدت ۱۸ درجه بود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۰.۴ درجه افزایش را نشان میدهخد
او ادامه داد: بارشها از آبان تا نیمه آذر کمتر از نرمال، نیمه آذر تا نیمه دی در محدوده نرمال با گرایش به کمتر از نرمال و نیمه دی تا نیمه بهمن در محدوده نرمال پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: دمای هوا نیز از آبان تا نیمه آذر نیم تا یک درجه بیش از نرمال، از نیمه آذر تا نیمه دی یک درجه بیش از نرمال و از نیمه دی تا نیمه بهمن نیم تا یک درجه بیش از نرمال خواهد بود.
بهزادی افزود: با توجه به کاهش بارشها و افزایش دمای هوا مدیریت بهینه مصرف منابع آبی بیش از پیش احساس میشود.