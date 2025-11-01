پخش زنده
طرح ویژه بهسازی راههای روستایی فارس با استفاده از آسفالت سرد، آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول نظارت بر ساخت و نگهداری راههای فرعی و روستایی ادارهکل راهداری و حمل و نقل فارس گفت: در راستای ارتقاء ایمنی تردد و تسهیل رفتوآمد روستاییان، عملیات اجرایی روکش آسفالت سرد در مسیرهای روستایی استان فارس آغاز شده است.
محمود صالحی افزود: مصالح مورد نیاز طرح از سوی شهرستانها و با مشارکتهای خیرانه تأمین و قیر مورد نیاز از سوی ادارهکل راهداری فراهم شده است.
صالحی افزود: در این شیوه که اجرای آن بدون تحمیل هزینه مالی به دولت است، بیش از ۳۵ کیلومتر از راههای روستایی استان با استفاده از ماشینآلات و نیروی انسانی داخلی ادارهکل راهداری و حمل و نقل فارس در حال اجرای روکش آسفالت سرد است.
آسفالت سرد از ترکیب سنگدانهها درست شده که با فرآوردهای نفتی به نام قیر مخلوط میشود وهمه فرایند مخلوط کردن این مواد در دمای محیط صورت میگیرد.
زمانی که آسفالت آماده شد، در دمای محیط روی جاده و خیابان پخش شده و آن را با شمشه صاف و یکدست کرده و با استفاده از دستگاهی به نام غلطک فشرده و تراز میکنند.