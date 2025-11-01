از خبرنگاران و پیشکسوتان رسانه‌ای چهارمحال و بختیاری تجلیل شد.

تجلیل از خبرنگاران و پیشکسوتان رسانه‌ای چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،این مراسم فرصتی برای پاسداشت تلاش‌های خستگی‌ناپذیر خبرنگاران و بزرگداشت چهره‌های ماندگار عرصه رسانه در استان بود.

در بخش نخست این آیین، از رضا زیرک‌پور، بهرام شمسی‌پور دهکردی و احمد تاجی به‌عنوان عکاسان خبری پیشکسوت استان تقدیر شد، افرادی که سال‌ها با دوربین‌های خود روایتگر لحظات ماندگار از رویداد‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این دیار بوده‌اند.

همچنین، یاد و خاطره خبرنگاران فقید استان از جمله مهوش نوری‌زاده دهکردی، محمدرضا پیراسته بروجنی، مهدی کرفسی دهکردی و هیبت‌الله غفاری فارسانی گرامی داشته شد؛ چهره‌هایی که نام و یادشان همچنان در حافظه رسانه‌ای استان زنده است.

در بخش دیگری از مراسم، از ثریا آزادی، ملک‌محمد زمانی دهکردی، سید احمد افضلی بروجنی، مهرداد شریفی، غلامرضا عظیمی، لهراسب قلی‌پور و نصرالله غفاری فارسانی به‌عنوان خبرنگاران پیشکسوت و فعالان باسابقه رسانه‌ای استان با اهدای لوح سپاس و تندیس تقدیر شد.

رئیس انجمن صاحبان مطبوعات چهارمحال و بختیاری، در این آیین با قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه گفت:مطالبه‌گری باید سرلوحه کار تمامی خبرنگاران قرار گیرد، چرا که رسانه مسئول است صدای مردم را در فضایی عادلانه و منصفانه منعکس کند.

سید مرتضی فیاضی افزود: رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای، پرهیز از قضاوت‌های شتاب‌زده و نقد منصفانه از مهم‌ترین ارکان فعالیت رسانه‌ای است و انتظار می‌رود خبرنگاران استان در مسیر ارتقای اعتماد عمومی و شفافیت اجتماعی گام بردارند.