به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ۱۱۷۰۰ مترمربع از اراضی ملی واقع در منطقه کنگلو آزادسازی شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران_ساری؛ درتاریخ ششم آبان ماه سرجنگلبان و مأمورین سرجنگلبانی پل سفید با انجام عملیات میدانی موفق شدند با اجرای یک فقره تبصره ذیل ماده ۵۵ ق ح ب عرصه‌ای به مساحت ۱۱۷۰۰ مترمربع از اراضی ملی در منطقه کنگلو شهرستان سوادکوه که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود، آزاد کنند.

این اقدام در راستای صیانت از منابع طبیعی و حفظ حقوق بیت‌المال انجام شده و تأکیدی است بر برخورد جدی و قانونی با هرگونه تصرف غیرمجاز اراضی ملی، ضمن تأکید بر اهمیت حفاظت از عرصه‌های طبیعی و ملی، از همکاری و مشارکت همگانی در حفاظت از این منابع ارزشمند دعوت به عمل می‌آید و برخورد با متصرفین اراضی ملی ادامه خواهد داشت تا زمینه سوء استفاده‌های احتمالی از این گونه منابع به حداقل ممکن کاهش یابد.