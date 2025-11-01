پخش زنده
۱۱۷۰۰ مترمربع از اراضی ملی در منطقه کنگلو سوادکوه از دست متصرفان آزادسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ۱۱۷۰۰ مترمربع از اراضی ملی واقع در منطقه کنگلو آزادسازی شد.
بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران_ساری؛ درتاریخ ششم آبان ماه سرجنگلبان و مأمورین سرجنگلبانی پل سفید با انجام عملیات میدانی موفق شدند با اجرای یک فقره تبصره ذیل ماده ۵۵ ق ح ب عرصهای به مساحت ۱۱۷۰۰ مترمربع از اراضی ملی در منطقه کنگلو شهرستان سوادکوه که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود، آزاد کنند.
این اقدام در راستای صیانت از منابع طبیعی و حفظ حقوق بیتالمال انجام شده و تأکیدی است بر برخورد جدی و قانونی با هرگونه تصرف غیرمجاز اراضی ملی، ضمن تأکید بر اهمیت حفاظت از عرصههای طبیعی و ملی، از همکاری و مشارکت همگانی در حفاظت از این منابع ارزشمند دعوت به عمل میآید و برخورد با متصرفین اراضی ملی ادامه خواهد داشت تا زمینه سوء استفادههای احتمالی از این گونه منابع به حداقل ممکن کاهش یابد.