به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در این مسابقات که برای نخستین‌بار در سطح استان و در رده‌ی تشویقی برگزار شد، ۳۵ سوارکار از استان‌های خراسان جنوبی و خراسان رضوی به رقابت پرداختند.

در پایان رقابت ها، ۲۳ سوارکار با کسب نمره قبولی موفق به دریافت حکم شرکت در مسابقات شدند.

رئیس هیئت سوارکاری خراسان جنوبی در حاشیه این رویداد گفت: با توجه به دوره‌های آموزشی برگزارشده برای سوارکاران، اکثر شرکت‌کنندگان توانستند بدون خطا از مسیر مسابقه عبور کنند.

وی افزود: هم اکنون در تمامی شهرستان‌های استان باشگاه سوارکاری فعال وجود دارد و علاقه‌مندان می‌توانند در این مراکز آموزش‌های لازم را فرا گیرند و وارد عرصه مسابقات شوند.