به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ پیش از این، ۱۳ ورزشکار اسکیت آزاد استان اصفهان برای حضور در اردوی آمادگی مسابقات قهرمانی جهان سنگاپور دعوت شده بودند و همچنین ۵ ورزشکار اسکیت رولبال برای شرکت در اردوی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدند.

با دعوت فاطمه فاطمی و فاطمه عادل، به اردوی تیم ملی اسکیت رولبال بانوان، تعداد ورزشکاران اصفهانی دعوت‌شده به تیم‌های ملی اسکیت ایران در دو رشته آزاد و رولبال به ۲۰ نفر رسید.

مسابقات جهانی اسکیت رولبال اواخر آذر در شهر دبی کشور امارات و مسابقات جهانی اسکیت آزاد نیز اواسط آذر در سنگاپور برگزار می‌شود.