با پیگیریهای دادستانی تهران مجوز بهرهبرداری از بیمارستان خیریه امام متقین در منطقه ۱۸ تهران صادر شد، این مرکز درمانی با ظرفیت ۴۰۰ تختخواب بهعنوان یکی از بزرگترین طرحهای خیریه در مناطق کم برخوردار پایتخت، آماده ارائه خدمت به شهروندان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی صالحی دادستان تهران گفت: مجوز رسمی بهرهبرداری از بیمارستان خیریه امام متقین پس از چندین سال پیگیریهای اداری، حقوقی و قضایی، در ۲۸ مهر امسال صادر و به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه ابلاغ شد.
وی افزود: این بیمارستان خیریه با ظرفیت ۴۰۰ تختخواب و زیربنای تقریبی ۲۵ هزار مترمربع در هفت طبقه، از سال ۱۳۹۱ آغاز و در سال ۱۳۹۸ عملیات ساختمانی و تأسیساتی آن به اتمام رسیده است.
دادستان تهران همچنین گفت: موقعیت مکانی بیمارستان در منطقه ۱۸ تهران و درکنار مناطق ۱۷ و ۱۹ و حاشیهنشین اسلامشهر قرار دارد؛ مناطقی که به گفته مسئولان، از فقدان مراکز درمانی بستری مناسب رنج میبرند.
همچنین با توجه به موقعیت جغرافیایی این مرکز در مجاورت بزرگراههای ساوه، فتح و آزادگان، بیمارستان امام متقین میتواند نقش مهمی در ارائه خدمات فوریتی به مصدومان حوادث ترافیکی ایفا کند.
صالحی اظهار داشت: بر اساس مستندات موجود، برای آغاز مرحله اول بهرهبرداری، صدور مجوز رسمی تا مدتها به تعویق افتاده بود. این موضوع نهایتاً پس از مکاتبات و پیگیریهای مکرر با مراجع ذیربط، و طرح پرونده در دادستانی تهران در تاریخ ۴ شهریور ۱۴۰۴، مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
وی افزود: در پی صدور دستورات لازم از سوی دادستانی تهران و تشکیل چندین جلسه کارشناسی با همراهی مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی ایران، سرانجام موضوع در جلسه کمیسیون اعطای مجوز وزارت بهداشت مطرح و مجوز بهرهبرداری صادر گردید. با راهاندازی این بیمارستان خیریه، یکی از مهمترین نیازهای درمانی مناطق جنوبی تهران مرتفع خواهد شد و این اقدام به عنوان نقطه عطفی در تحقق عدالت درمانی و خدمترسانی به اقشار محروم ارزیابی میشود.
همچنین با پیگیریهای صورت گرفته از سوی دادستانی تهران اقدامات لازم در جهت تامین برق مورد نیاز بیمارستان با همکاری شرکت برق منطقهای و توزیع برق تهران انجام و در محوطه بیمارستان نیز فرآیند سینی گذاری و کابل کشی نیز تا محل پست داخلی صورت پذیرد و تجهیزات پست داخلی نیز تامین شده است.