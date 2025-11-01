معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان گفت: طرح مرمت و احیای بنای تاریخی گمرک بندرگز با هدف ایجاد موزه تاریخ و خانه خلاق صنایع‌دستی در حال اجراست.

موزه تاریخ بندرگز و خانه خلاق صنایع‌دستی در مسیر تکمیل و بهره‌برداری

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حمید عمرانی‌رکاوندی گفت: موزه تاریخ بندرگز یکی از طرح‌های شاخص میراث‌فرهنگی در غرب استان گلستان است که در بنایی تاریخی با پیشینه قاجاری و بازسازی شده در دوره پهلوی اول در حال اجراست.

عمرانی رکاوندی افزود: این بنا در سال ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

معاون میراث‌فرهنگی استان گلستان بیان کرد: در این موزه، پیشینه تاریخی بندرگز از طریق نمایش اسناد، عکس‌ها و اشیای تاریخی، بازآفرینی مکان-رخدادها، معرفی مشاهیر و مفاخر شهرستان، آداب‌ورسوم، مردم‌شناسی منطقه و همچنین صنایع‌دستی بندرگز از گذشته تاکنون به بازدیدکنندگان معرفی خواهد شد.

او افزود: از سال ۱۳۹۷ تا سال گذشته مجموعاً ۱۲ میلیارد ریال اعتبار برای این طرح هزینه شده و در سال مالی ۱۴۰۳ با تزریق ۴۰ میلیارد ریال دیگر، عملیات اجرایی آن سرعت گرفته است.

حمید عمرانی‌رکاوندی ادامه داد: هم‌اکنون عملیات ساختمانی این موزه به منظور اجرای بخش‌های الحاقی و موردنیاز در حال انجام است.

او درباره اقدامات انجام شده گفت: تهیه طرح محتوایی و معماری موزه، انجام اقدامات اضطراری مرمتی در بنای اصلی شامل مرمت نما‌های داخلی و بیرونی، درها، پنجره‌ها، کف، سقف و تزئینات، همچنین اجرای عملیات حصارکشی در ضلع جنوبی و تفکیک محوطه ازجمله فعالیت‌هایی است که تاکنون انجام شده است.

حمید عمرانی‌رکاوندی بیان کرد: برای تکمیل طرح، اقداماتی نظیر تکمیل عملیات مرمتی و ساختمانی، راه‌اندازی بخش خانه خلاق صنایع‌دستی، اجرای تأسیسات، محوطه‌سازی و تجهیز و موزه‌آرایی ضروری است.

به گفته معاون میراث‌فرهنگی استان گلستان، میزان اعتبار موردنیاز برای اجرای کامل طرح و بهره‌برداری از موزه تاریخ بندرگز حدود ۱۸۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

او با اشاره به ویژگی‌های فیزیکی بنا بیان کرد: عرصه این اثر تاریخی ۲ هزار و ۶۰۰ مترمربع و زیربنای بخش تاریخی آن ۴۵۹ مترمربع و همچنین در طرح توسعه، بخش الحاقی با زیربنای ۴۳۵ مترمربع در حال احداث است.

عمرانی‌رکاوندی یادآور شد: در تیرماه امسال این طرح مورد بازدید وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار گرفت که در آن بازدید مقرر شد با حمایت‌های ملی و استانی، منابع مالی لازم برای تکمیل پروژه اختصاص یابد تا در سال آینده شاهد بهره‌برداری از این مجموعه فرهنگی و تاریخی باشیم.

او در پایان تأکید کرد: بهره‌برداری از موزه تاریخ بندرگز و خانه خلاق صنایع‌دستی، علاوه بر احیای هویت تاریخی منطقه، نقش مؤثری در توسعه فرهنگی، رونق گردشگری و اشتغال‌زایی هنرمندان صنایع‌دستی شهرستان خواهد داشت.