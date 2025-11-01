معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، گفت: ۱۱ ساختمان در محدوده بازار در وضع بسیار پرخطر از نظر حریق قرار دارند و سازمان آتش‌نشانی به‌طور جدی وارد رسیدگی به آنها شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کامران عبدولی گفت: در صورتی که مالکان و مدیران این بنا‌ها نسبت به اجرای دستورالعمل‌های ایمنی اقدام نکنند، این ساختمان‌ها تا پایان سال تعیین‌ تکلیف شده و احتمال مهر و مووم آنها وجود دارد.

عبدولی افزود: ساختمان‌های بحرانی بازار شامل سرای وحید (خیابان خیام شمالی، بازار پاچنار، بازار سیدولی) ْ، سرای حاج ملاعلی (بازار زید، بین چهارسوق بزرگ و کوچک)، سرای سیدولی (۱۵ خرداد، بازار پاچنار، محوطه امام‌زاده سیدولی)، سرای اتفاق (عباس‌آباد، بازار تهران)، پاساژ شناسا (خیابان خیام شمالی، بازار پاچنار، کوچه سیدولی)، پاساژ زورخانه (خیابان خیام شمالی، ابتدای کوچه زورخانه)، پاساژ وحدت (خیابان ۱۵ خرداد، بازار نوروزخان، چهارسوق بزرگ بازار مسگرها، انتهای کوچه کنی)، پاساژ بلور (خیابان ۱۵ خرداد، سبزه میدان، بازار کفاش‌ها، بازار زید، پلاک ۴۱)، سرای باغچه علی‌گوله (خیابان مولوی، بازار حضرتی، بازار نجارها، روبه‌روی سیداسماعیل دوم، پلاک ۵۲)، سرای رشتی (بازار کفاش‌ها، بازار زید، پلاک ۲۵)، پاساژ طلازاده (بازار نوروزخان، چهارسوق بزرگ، بازار مسگرها، پلاک ۱۲۹) هستند.

معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: در بیشتر این بناها، سیم‌کشی‌های برق فرسوده و آشفته است، شبکه اعلام و اطفای حریق خودکار وجود ندارد، راه‌های خروج ایمن طراحی نشده و روشنایی اضطراری و علائم خروج یا ناقص‌اند یا اصلاً وجود ندارند. همچنین ارتباط مستقیم بین طبقات از طریق رایزر‌ها و سقف‌ها باعث می‌شود که در صورت بروز آتش‌سوزی، شعله و دود به سرعت در ساختمان گسترش پیدا کند.

وی ادامه داد: در کنار این مشکلات، بار اشتعال بالا، نبود تهویه مناسب برای کنترل حرارت و دود و ضعف جدی در جان‌پناه‌ها و تجهیزات ایمنی باعث شده است تا این ساختمان‌ها در طبقه بحرانی قرار گیرند.

عبدولی با تأکید بر اینکه این بار آتش‌نشانی به طور جدی و بدون ملاحظه وارد عمل شده است، گفت: به مالکان اخطار رسمی داده‌ایم تا اگر همکاری نکنند، با هماهنگی نهاد‌های قضایی، همانند پرونده ساختمان آلومینیوم و شانزلیزه، برخورد قانونی و مهر و موم قطعی صورت گیرد.